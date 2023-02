Ausgehend vom im Herbst markierten Tief startete die Aktie des Softwareanbieters Teamviewer eine kräftige Erholungsbewegung. Diese ist zuletzt etwas zum Erliegen gekommen. Doch die nun nach Börsenschluss veröffentlichte Meldung könnte dem MDAX-Titel womöglich wieder etwas Rückenwind bescheren. So will Teamviewer erneut eigene Aktien zurückkaufen.Der Vorstand habe ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 150 Millionen Euro beschlossen, teilte das Unternehmen am Montagabend in Göppingen ...

