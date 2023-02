In einigen Skigebieten in den USA sorgt die automatische Unfallerkennung von iPhone und Apple Watch offenbar für Probleme. Der Grund: zu viele Fehlalarme. Manche Rettungsstelle nimmt die Notrufe schon gar nicht mehr entgegen. Die automatische Unfallerkennung auf iPhone 14 und Apple Watch 8 soll schon Leben gerettet haben, sorgt aber schon länger auch für Probleme. Schon im Oktober 2022 gab es mehrere Fehlalarme in US-amerikanischen Freizeitparks. Damals löste offenbar das Achterbahnfahren fälschlicherweise Notrufe ...

