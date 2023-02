Unterföhring (ots) -- Spezielle Live-Sportübertragung mit vielen redaktionellen Inhalten für das junge Publikum- Ulli Potofski kommentiert gemeinsam mit Kinderreportern Diego (11) und Lennart (12) sowie Schiedsrichter-Influencer Pascal "Qualle" Martin, mit dabei auch wieder Fitness-Influencerin Imke Salander- 45-minütiger Vorbericht ab 17.45 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport YouTube Channel und auf skysport.deUnterföhring, 6. Februar 2023 - Am kommenden Wochenende geht Sky Next Generation, die erste Live-Sportübertragung für Kinder im deutschen Fernsehen, bereits in die dritte Runde. Beim Bundesliga-Topspiel zwischen RB Leipzig und Union Berlin am 11. Februar bietet Sky wieder eine zusätzliche Übertragung für das junge Publikum an. Neben der klassischen Topspiel-Übertragung (ab 17.30 Uhr auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1) erhalten die Zuschauer mit Sky Next Generation ein spannendes Zusatzangebot mit ganz neuen redaktionellen Elementen der Spielberichterstattung. Die Übertragung beginnt um 17.45 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3.Gemeinsam mit dem Sky Kommentator und Kinderbuchautoren Ulli Potofski kommentieren die Kinderreporter Diego (11) und Lennart (12) das Spitzenspiel aus der Red Bull Arena. Begleitet werden sie vom Schiedsrichter-Influencer Pascal "Qualle" Martin, der mögliche knifflige Szene auf dem Platz für den Nachwuchs entsprechend erklärt.Im 45-minütigen Vorbericht (frei empfangbar auch auf dem Sky Sport YouTube Channel und auf skysport.de) liefern die Kids gemeinsam mit Fitness-Influencerin Imke Salander und Schiedsrichter-Influencer Pascal "Qualle" Martin spannende Einblicke in die Abläufe der Fernsehproduktion vor Ort, beleuchten das Leben von Nachwuchsprofis und begleiten die Vorbereitung der beiden Teams. Zudem gibt es Insights zum Thema E-Gaming, Wissenswertes hinsichtlich professioneller Ernährung im Sport mit Fitness-Influencerin Imke Salander und jede Menge Spaß und Unterhaltung.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5434696