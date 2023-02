München (ots) -Erstmals kein Sieg in 2023, aber Waldhof Mannheim bleibt trotz des 1:1 gegen Verl mit nunmehr 36 Punkten als Fünfter an den Aufstiegsplätzen dran. Präsident Bernd Beetz hat das Saisonziel Aufstieg noch nicht aufgegeben: "Hervorragend, so wollten wir das haben. Wir formulieren unsere Ziele nicht im Keller. So sind wir aufgestellt, so wollen wir angreifen - wir sind dabei." Sein Trainer Christian Neidhart erklärte indes zum 1:1, dem ersten Punktverlust im 4. Spiel: "Man muss damit heute mal zufrieden sein. Die Spieler haben alles reingeballert." Schon am Freitag geht's für Mannheim nach Aue (ab 18.30 Uhr live bei MagentaSport). Die Waldhof-Fans skandierten schon mal: "Auswärtssieg!" Dickes Lob erhielt der Verler Kollege Mitch Kniat von Neidhart "für seine Kniffe". Verl ist seit 5 Partien ungeschlagen und recht selbstbewusst vor der Partie gegen das in 2023 ungeschlagene Dynamo Dresden (Samstag, ab 13.45 Uhr live bei MagentaSport). "Dynamo trifft auf einen Gegner, der auch gut drauf ist. Nämlich den SC Verl", erklärte Trainer Mitch Kniat unumwunden.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Montagspiels - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Aue gegen Mannheim eröffnen am Freitag ab 18.30 Uhr den 22. Spieltag in der 3. Liga. Am Mittwoch gibt's den französischen Pokal mit Superstar und Weltmeister Messi: die Achtelfinals Lyon gegen Lille ab 18.05 Uhr, ab 21 Uhr live Marseille gegen Paris Saint-Germain.SV Waldhof Mannheim - SC Verl 1:1Beide Trainer hatten "Spaß" am Spiel, weil ihre Vorgaben aufgingen - für Verl traf Neuzugang Batista Meier früh zum 1:0, Mannheims Winkler bereitete noch vor der Pause das 1:1 vor. Danach viel Gewusel - Verl immer gefährlich, Mannheim um den Sieg bemüht. "Die Jungs haben alles reingeballert", lobte Christian Neidhart trotz des 1:1: "Wir haben ja gesehen, dass wir am Anfang ein bisschen Probleme hatten. Für mich war das Wichtigste, dass die Jungs in jeder Sekunde wollten. In der 2. Halbzeit haben wir's gut in Griff gekriegt, viele Möglichkeiten, Verl hatte immer einen Fuß dazwischen. Unterm Strich musst du heute mal damit zufrieden sein."Neidhart lobt seinen Trainerkollegen Kniat "für seine Kniffe, das machen die schon ganz gut...Ich fand's als Trainer auch ein interessantes Spiel, weil es viele Dinge gab, die man über 90 Minuten regeln musste. Von daher: hochinteressantes Spiel."Der Link zum Interview mit Neidhart: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WDB3M0kzZjV4TEpBN1hMVndzTGp1QT09"Wir formulieren unsere Ziele nicht im Keller!"Waldhof-Präsident Bernd Beetz sprach zur Halbzeit und dass sein Klub engen Kontakt zu den Aufstiegsplätzen hält: "Hervorragend, so wollten wir das haben. Wir formulieren unsere Ziele nicht im Keller. So sind wir aufgestellt, so wollen wir angreifen - wir sind dabei. ..Ich glaube, dass Elversberg schon fast durch ist. Die spielen eine ganz tolle Saison, davor kann man nur den Hut ziehen. Ich glaube, dass der Rest um Platz 2 und 3 kämpfen wird."Beetz und Waldhof tragen sich auch mit den Gedanken, ein neues Stadion zu bauen, mit Unterstützung der Stadt: "Die Stadt Mannheim muss sich entscheiden, reicht Handball und Eishockey oder wollen wir den Profi-Fußball nachhaltig etablieren. Dazu brauchen wir eine Lösung. Das muss ein neues Stadion sein."Der Link zum Beetz-Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bDFJcnNWeW5XR205VzlRbXNpYk53dz09"Im Großen und Ganzen sind wir mit dem Punkt mehr als zufrieden. Ich glaube, hier holt nicht jedes Team was. Von der Art und Weise, wie wir's gemacht, war ich zufrieden." Verls Trainer Mitch Kniat war zufrieden, lobte seinen Neuzugang Oliver Batista Meier ("Wir wissen, dass er ein Guter ist. Wir haben einen genauen Plan mit ihm"), der als Ausleihe von Dresden das 1:0 erzielte - Dynamo ist Verls nächster Gegner am Samstag: "Dynamo trifft auf einen Gegner, der auch gut drauf ist. Nämlich den SC Verl!"Der Link zum Kniat-Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VXpWekNjaDBHNG95ODE4SXVhZzgvZz09Die 3. Liga komplett live bei MagentaSport:22. SpieltagFreitag, 10.02.203Ab 18.30 Uhr: Erzgebirge Aue - SV Waldhof MannheimSamstag, 11.02.2023Ab 13.45 Uhr live in der Konferenz oder als Einzelspiel: MSV Duisburg - FSV Zwickau, SV Elversberg - VfB Oldenburg, BVB II - 1. FC Saarbrücken, SV Meppen - TSV 1860 München, Hallescher FC - SC Freiburg II, SC Verl - Dynamo DresdenSonntag, 12.02.2023Ab 12.45 Uhr: FC Ingolstadt - VfL OsnabrückAb 13.45 Uhr: Spvgg. FFBLkomplett live bei MagentaSportFreitag, 10.02.203Ab 19 Uhr: Turbine Potsdam - Werder BremenSamstag, 11.02.2023Ab 12.45 Uhr: FC Bayern München - Eintracht FrankfurtSonntag, 12.02.2023Ab 12.45 Uhr: SGS Essen - VfL Wolfsburg, SC Freiburg - SV MeppenAb 15.45 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - MSV Duisburg, TSG Hoffenheim - SV Meppen