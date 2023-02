Der Hochlauf der Elektromobilität setzte sich auch im Jahr 2022 fort. Trotz Verzögerungen aufgrund gesprengter Lieferketten und Werksschließungen durch Corona-Lockdowns stieg der Absatz von rein mit Batterie betriebenen Fahrzeugen um rund 63% auf 7 Millionen. Weltweit besitzt der US-Hersteller Tesla mit 1,3 Mio. verkauften Einheiten noch immer die meisten Marktanteile. In China jedoch, dem weltweit größten Markt, wurde das Unternehmen des umstrittenen Firmenlenkers Elon Musk bereits im ersten Halbjahr durch das chinesische Technologieunternehmen BYD vom Thron gestoßen. Seither baut der von Warren Buffett unterstützte Konzern seine Führung weiter aus und dürfte durch die Expansion in andere Länder dem globalen Platz an der Sonne immer näherkommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...