Das Instrument PAE US6937181088 PACCAR INC. DL 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 07.02.2023 und ex Kapitalmassnahme am 08.02.2023

The instrument PAE US6937181088 PACCAR INC. DL 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 07.02.2023 and ex capital adjustment on 08.02.2023



Das Instrument VAU CH0305285295 VARIA US PROP. VINKUL.SF1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 07.02.2023 und ex Kapitalmassnahme am 08.02.2023

The instrument VAU CH0305285295 VARIA US PROP. VINKUL.SF1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 07.02.2023 and ex capital adjustment on 08.02.2023



Das Instrument 3QU AU0000067654 NITRO SOFTWARE LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 07.02.2023 und ex Kapitalmassnahme am 08.02.2023

The instrument 3QU AU0000067654 NITRO SOFTWARE LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 07.02.2023 and ex capital adjustment on 08.02.2023

