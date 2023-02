The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.02.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.02.2023ISIN NameUS98390P1066 XVIVO PERFUS.UN.ADRS/0,25AT0000A1J290 ERSTE GP BNK 16-23 FLRFR0012938959 CIE F.FONCIER 15/23 MTNFR0013111903 BPCE SFH 16-23 MTNAT0000A1J2A0 ERSTE GP BNK 16-23 1490US7142361069 PERMIAN BASIN R.TR. U.B.IMHY110822068 CAPITAL PRODUCT PART. UTSSE0011167600 SW.ELECTROM. 18-23 FLRUS04010LAU70 ARES CAPITAL 2023AU3FN0039251 NATL AUSTR.BK 2023 FLRUSU81522AA91 7-ELEVEN INC 21/23 REGSEU000A1Z99K0 ESM 20/23 MTNCH0398677739 AMAG LEASING 18-23US44891CBE21 HYUNDAI CAP. 20/23 MTNUS92763M1053 VIPER ENERGY PARTNERS UTSDE000ENER1N4 SIEMENS ENERGY AG NA NEUEMHY2687W1084 GASLOG PARTNERS UTSMHY481251012 KNOT OFFSHORE PTN.UTS