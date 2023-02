DJ MÄRKTE ASIEN/Leichter - Hoffnung auf Stimuli stützt in China

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit den negativen Vorgaben der US-Börsen geht es an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien Dienstag meist leicht nach unten. Anleger halten sich in Erwartung einer Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell im späteren Tagesverlauf zurück, wie es heißt. Die überraschend starken US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag hatten für weitere Zinserhöhungen gesprochen. Nun warten die Investoren gespannt darauf, ob Powell dies untermauert.

Von der chinesischen Zentralbank erwarte man hingegen eine fortgesetzt eher lockere Geldpolitik, heißt es aus dem Handel. "Die Verbraucherpreisinflation in China dürfte in diesem Jahr moderat bleiben", sagt Louis Kuijs, Volkswirt bei S&P Global Research. Er glaube daher nicht, dass die People's Bank of China die Zinsen erhöhen werde. Diese Annahme wird auch von vielen anderen Anlegern geteilt und stützt die chinesischen Börsen. In Schanghai geht es mit dem Composite-Index um 0,1 Prozent nach oben. Der Hang-Seng-Index (HSI) in Hongkong gewinnt 0,6 Prozent. Der HSI profitiere zusätzlich von der Aussicht auf weitere große Börsengänge in Hongkong. So besucht derzeit der Regierungschef von Hongkong, John Lee, Saudi-Arabien, um dort über die Aufnahme der Aktien von Saudi Aramco in den HSI zu sprechen.

In China sind vor allem Immobilienaktien gesucht, nachdem die Stadt Wuhan den Kauf von Immobilien erleichtert hat. Poly Developments & Holdings steigen in Schanghai um 1,8 Prozent und China Vanke in Shenzhen um 1,8 Prozent.

In Australien verlor der S&P/ASX-200 derweil 0,5 Prozent, nachdem die Reserve Bank of Australia (RBA) den Leitzins das neunte Mal in Folge erhöht hatte. Die RBA signalisierte überdies weitere Zinserhöhungen.

An der Tokioter Börse zeigt sich der Nikkei-225-Index knapp behauptet, allerdings hatte der japanische Aktienmarkt am Montag gegen die negative regionale Tendenz zugelegt. Gesucht sind im Gefolge der gestiegenen US-Marktzinsen Finanzwerte wie Mitsubishi UFJ Financial Group (+3,4%) und T&D Holdings (+1,4%).

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.504,10 -0,5% +6,6% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.676,49 -0,1% +6,1% 07:00 Kospi (Seoul) 2.448,78 +0,4% +9,5% 07:00 Schanghai-Comp. 3.241,96 +0,1% +4,9% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 21.344,50 +0,6% +9,4% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.376,62 -0,3% +4,1% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.476,02 -1,0% -0,3% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0740 +0,1% 1,0728 1,0789 +0,3% EUR/JPY 142,08 -0,1% 142,29 142,15 +1,2% EUR/GBP 0,8914 -0,0% 0,8918 0,8947 +0,7% GBP/USD 1,2049 +0,2% 1,2023 1,2059 -0,4% USD/JPY 132,30 -0,3% 132,65 131,74 +0,9% USD/KRW 1.256,36 -0,4% 1.261,48 1.251,78 -0,4% USD/CNY 6,7861 -0,1% 6,7954 6,7815 -1,6% USD/CNH 6,7928 -0,2% 6,8039 6,7914 -2,0% USD/HKD 7,8478 +0,0% 7,8466 7,8479 +0,5% AUD/USD 0,6933 +0,7% 0,6885 0,6930 +1,8% NZD/USD 0,6322 +0,3% 0,6303 0,6323 -0,5% Bitcoin BTC/USD 22.916,81 +0,1% 22.883,08 22.784,71 +38,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,85 74,11 +1,0% +0,74 -7,0% Brent/ICE 81,72 80,99 +0,9% +0,73 -4,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.874,22 1.870,90 +0,2% +3,32 +2,8% Silber (Spot) 22,31 22,28 +0,2% +0,04 -6,9% Platin (Spot) 973,20 974,55 -0,1% -1,35 -8,9% Kupfer-Future 4,04 4,04 +0,2% +0,01 +6,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

