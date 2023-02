Gewinnmitnahmen haben dem Dax einen schwachen Wochenauftakt beschert. Einerseits wirkte der starke US-Arbeitsmarktbericht nach, er bestärkt die Sorge, dass die US-Notenbank Fed weiterhin an ihrem Zinskurs festhalten könnte. Andererseits belastete die anhaltende Schwäche an der Wall Street das Geschehen am deutschen Aktienmarkt. Die jüngsten Kursverluste an den US-Börsen gingen diesmal nicht spurlos am deutschen Leitindex ...

