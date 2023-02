Siemens Energy kommt aus den Verlusten nicht heraus. Das Minus im 1. Fiskalquartal weitete sich stark aus und der Konzern bestätigt für das Gesamtjahr einen Verlust auf Vorjahresniveau. Holcim kauft in den USA weiter zu. Die jüngste Akquisition ist der Dachsystemhersteller Duro-Last, der für 1,29 Mrd. US-Dollar übernommen wird. Pinterest kämpft gegen die schrumpfenden Werbebudgets an. Beim Gewinn konnte man die reduzierten Erwartungen der Wall Street schlagen.Der Handel in Asien entwickelt sich heute überwiegend freundlich. Die stärksten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...