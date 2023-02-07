DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
VODAFONE GRP 13/43 US92857WBD11 08.02.2023 HZE/EOT
VODAFONE GRP 18/38 US92857WBL37 08.02.2023 HZE/EOT
VODAFONE GRP 18/48 US92857WBM10 08.02.2023 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
VODAFONE GRP 13/43 US92857WBD11 08.02.2023 HZE/EOT
VODAFONE GRP 18/38 US92857WBL37 08.02.2023 HZE/EOT
VODAFONE GRP 18/48 US92857WBM10 08.02.2023 HZE/EOT