Der Wasserstoff-Tankstellenbetreiber H2 Mobility Deutschland hat einen Wechsel in der Geschäftsführung angekündigt. Nikolas Iwan wird als Geschäftsführer zurücktreten. Künftig wird ein Trio das Unternehmen leiten. Iwan verlässt H2 Mobility nicht ganz: Er wird "im Laufe dieses Jahres" als Executive Chairman of the Board den Beiratsvorsitz übernehmen. Genauer wird der Zeitraum nicht eingegrenzt, es ...

