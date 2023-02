Bonn (www.anleihencheck.de) - In den letzten Januartagen wurden vorläufige Schätzungen der Inflation in Europa veröffentlicht, die große Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern zeigen, so die Analysten von Postbank Research.In der Eurozone habe die Gesamtinflation bei 8,5% ggü. Vj. gelegen, was eine deutliche Abschwächung im Vergleich zu Dezember (+9,2%) bedeute. Diese Zahl sei jedoch mit Vorsicht zu genießen, da das deutsche Statistische Bundesamt aufgrund einer methodischen Änderung mindestens eine Woche länger für die Veröffentlichung seiner Zahlen brauche. ...

