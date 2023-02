Schon seit einer Weile sorgt ChatGPT von OpenAI für Aufsehen und kürzlich kündigte Microsoft an, die KI-Software in der eigenen Suchmaschine Bing integrieren zu wollen. Damit wird das mit Abstand wichtigste Standbein von Google ziemlich direkt angegriffen und der Mutterkonzern Alphabet will sich natürlich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen.Dass Alphabet (US02079K3059) bereits an einem KI-Konkurrenten zu ChatGPT arbeitet, ist wohlbekannt. Vorgestellt werden sollte jener eigentlich am kommenden Mittwoch. Nach den jüngsten Meldungen sahen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...