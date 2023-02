Paris (ots/PRNewswire) -Wie leicht sich Kunstwerk veräußern lässt, ist von mehreren Faktoren abhängig: vom Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage der Arbeiten des jeweiligen Künstlers und vom Seltenheitswert des Kunstwerkes. In Wirklichkeit aber kann auch ein seltenes Kunstwerk schwer verkäuflich sein, etwa wenn nur wenige Sammler an der Versteigerung teilnehmen können oder wenn sein Wert sehr ungewiss ist. Die von Artprice entwickelten Tools ermöglichen es, die verschiedenen Szenarios zu antizipieren, indem man die Dynamik hinter dem Markt jedes Künstlers erfasst. Dies erfordert die Identifizierung aller vergleichbaren Arbeiten jedes einzelnen Künstlers.Wert der Kunstwerke (Leinwand, 65 x 100cm) der Serien "Waterloo Bridge" von Claude MonetGliederung der Künstler nach 2022 bei Auktionen verkauften LosenDie französische Finanzmarkt-Aufsichtsbehörde (AMF) definiert den Begriff "Liquidität" relativ breit und offen: Eine Kapitalanlage (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, usw.) wird als "liquide" bezeichnet, wenn sie rasch gekauft oder verkauft werden kann, ohne dass ihr Verkauf eine signifikante Auswirkung auf ihren Preis hat. Demzufolge reflektiert "Liquidität" die Leichtigkeit, mit der ein Vermögenswert gehandelt werden kann. Der Begriff Liquidität ist somit auch auf die Märkte anwendbar: je "flüssiger" ein Markt ist, umso leichter, rascher und billiger können dort Transaktionen erfolgen.www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-investir/cadrer-son-projet/placements-que-savoir-sur-la-liquidite-0Dennoch ist die Liquidität eines Kunstwerks nicht mit der einer Finanzanlage vergleichbar, wie Thierry Ehrmann, Geschäftsführer und Gründer von Artprice ausführt. Das Verfahren für die Aufnahme eines Kunstwerks in einen Auktionskatalog kann mehrere Wochen, ja Monate dauern; die Kosten von Auktionstransaktionen können leicht 20% oder sogar 30% ausmachen und Galerien berechnen manchmal noch höhere Gebühren. Unter den 803 000 Künstlern, die bei Artprice gelistet sind, befinden sich jedoch unterschiedliche Marktprofile, und die Unterschiede ergeben sich hauptsächlich aus einer feinen Balance zwischen Nachfrage und Angebot.Artprice teilt die Profile in vier Gruppen ein:1. Die "Großen Meister": ein sehr begrenztes Angebot, massive NachfrageAls das Gemälde Salvator Mundi von Da Vinci 2016 wieder auftauchte (nachdem es die Zollfreizone von Genf) verlassen hatte, sahen nur wenige Experten voraus, dass sein Preis 450 Millionen Dollar ausmachen würde. Die Bieter-Schlacht zwischen den beiden Milliardären (einer davon war der Kronprinz von Saudi Arabien, Mohammed bin Salman) ist bis heute geheimnisumwoben. Zweifellos aber spielte die extreme Seltenheit der Werke von Leonardo da Vinci eine Schlüsselrolle hinsichtlich der "Ungewissheit" über den echten Marktwerk des Werkes.Denn bei diesen extrem nachgefragten Künstlern werden die Versteigerungsgarantien von Anfang an mit dem Ziel festgelegt, die Verkäufer zu beruhigen. Diese Vorgehensweise ist heute weit verbreitet; bei der jüngsten Versteigerung der Sammlung Paul G. Allen verfügte jedes einzelne Werk über eine Garantie des Auktionshauses. Darunter befand sich ein einzigartiges Gemälde von Gustave Klimt, das zwei Jahre lang auf einer Auktion angeboten und schließlich um 104 Millionen Dollar verkauft worden war.Die Märkte der Werke Großer Meister bieten in Gruppen eingeteilte Arbeiten in Zusammenhang mit den folgenden Attributen: "Schüler von", "Nachfolger von", "Kreis von" usw. Im November 2022 wurde bei Christie's in Paris nach "Leonardo da Vinci" ein Salvator Mundi um 1,1 Millionen Dollar (einschließlich Gebühren) versteigert, obwohl das Werk ursprünglich auf 10 000 bis 15 000 Dollar geschätzt worden war.www.artprice.com/artist/17205/leonardo-da-vinci/painting/28647612/salvator-mundi2. Blue-chip Künstler: ein regelmäßiges Angebot, hohe NachfrageAndererseits werden Werke von Künstlern wie Picasso und Monet, insbesondere Gemälde, jährlich in ausreichenden Zahlen gehandelt, sodass eine Verfolgung der Preisentwicklung möglich ist. Auktionen können zwar von besonderen Ereignissen direkt betroffen sein, etwa von leidenschaftlichen Höchstpreisen oder von negativen Umständen, aber der Wert der Arbeiten dieser Künstler folgt im Allgemeinen einer nachvollziehbaren Logik, basierend auf den jeweils jüngsten Ergebnissen vergleichbarer Werke.Auf solche Künstler konzentriert sich der Index Artprice100©. Die Preise dieser Künstler befinden sich zwar seit etwa zwanzig Jahren in schwindelnden Höhen, es gibt jedoch Fraktionierungslösungen, die es Anlegern erlauben, so in ihre Werke zu investieren, dass sie (dank einer finanziellen Beteiligung) nicht den vollen Kaufpreis zahlen müssen.Einige dieser Künstler schufen auch Zeichnungen und Drucke - in einigen Fällen große Mengen - und dank dieser Arbeiten, können die Sammler "kleinere" Werke erwerben, deren Wert ebenfalls stark steigen kann. Im März 2022 überschritt eine Radierung von Pablo Picasso mit dem Titel Le repas frugal (1904) zum ersten Mal die 8 Millionen Dollar Grenze.www.artprice.com/artist/22796/pablo-picasso/print-multiple/26211054/le-repas-frugal3. Lokale Künstler: ein großes Angebot, eine begrenzte Nachfrage.Hinsichtlich der in der Kunstgeschichte weniger bekannten Künstler bietet der Auktionsmarkt ein umfangreiches und extrem vielfältiges Angebot an Kunstwerken aus fast allen Kunstepochen und Bewegungen (selbst wenn in der "Kunstgeschichte per se immer noch weiße Künstler dominieren).Viele Arbeiten dieser Künstler werden gewöhnlich in bescheidener Anzahl in einem Land oder manchmal in einer besonderen Region versteigert. Das kann darauf zurückzuführen sein, dass sich die Nachfrage auf einen Ort konzentriert, dass dort in der Regel höhere Ergebnisse erzielt werden oder dass die Arbeiten dieser Künstler von Auktionshäusern angeboten werden, die sich auf ihre Werke spezialisiert haben.Zum Beispiel wurden 2022 nicht weniger als 124 Arbeiten des deutschen Künstlers Hans Von Faber du Faur (1863-1940), dem Sohn von Otto Von Faber du Faur zu einem Durchschnittspreis von 200 Dollar versteigert; dazu kamen noch 89 unverkaufte Lose. All diese Arbeiten wurden allerdings bei einer einzigen Online-Auktion des deutschen Auktionärs Michael Zeller am 14. Juli 2022 angeboten.4. Confidential Artists: ein großes Angebot, eine geringe Nachfrage.Artprice erfasste 2022 eine historische Rekordzahl an bei Auktionen erfolgten Transaktionen: mehr als eine Million Lose von mehr als 170 000 Künstlern. Unter diesen befanden sich 34 000 Künstler, von denen eines oder mehrere Werke bei einer Auktion angeboten worden waren aber keine der Arbeiten den Mindestpreis erreicht hatte. Zudem tauchten mehr als zwei Drittel aller Künstler, deren Werke 2022 bei Auktionen angeboten wurden, nur 1- bis 5- Mal auf. Leider ist das eine zu geringe Häufigkeit, um die Entwicklung der Preise ihrer Werke auf überzeugende Weise zu berechnen.Dennoch findet man genau unter diesen Künstlern, die aus der Mode gekommen oder in Vergessenheit geraten sind, oft die erstaunlichsten Wiederentdeckungen. In dieser Kategorie befinden sich auch junge bildende Künstler, die den Durchbruch noch nicht geschafft haben.Die Konzentration von Artprice auf diese vier sehr unterschiedlichen Profile erlauben es dem Unternehmen, das Verfahren zur Berechnung der Liquidität von Künstlern auf dem Kunstmarkt zu starten. 