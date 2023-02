FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103) ein eher unauffälliger SmallCap, dessen Aktienkurs sich seit März 2020 in einem langfristigen Aufwärtstrend befindet. Unaufgeregt, nicht mit Verdoppler innerhalb von Monaten, befindet sich die Aktie derzeit in Nähe des Jahreshöchstkurses, Und die heute vorgelegten Zahlen für das erste Halbjahr (zum 31,12,2022) des Geschäftsjahres 2022/23 zeigen eine positive Umsatzentwicklung: Nach ersten vorläufigen Zahlen konnte die FORTEC Elektronik AG im Zeitraum einen Konzernumsatz von 49,4 Mio EUR (VJ: 42,1 Mio EUR erreichen - Umsatzplus von rund 18 %. Was die Prognose ...

