K+S-Calls mit 72%-Chance bei Erreichen des Minimalzieles

Laut einer im BNP Paribas-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse könnte die K+S-Aktie (ISIN: DE000KSAG888) in Kürze ein Kaufsignal auslösen. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die K+S-Aktie befindet sich seit Juli 2022 in einem großen Bodenbildungsversuch innerhalb einer inversen SKS. Am 18. Januar 2023 kam es zu einem Anstieg über die Nackenlinie dieser Bodenformation. Dieser Ausbruch bestätigte sich allerdings nicht. Die Aktie konsolidiert seitdem in einer potenziellen bullischen Flagge und setzte dabei zuletzt auf das log. 38,2% Retracement der kurzfristigen Aufwärtsbewegung bei 21,19 EUR und auf dem EMA 200 bei 21,12 EUR zurück. Dort versucht sich der Wert seit Donnerstag zu stabilisieren. In diesem Stabilisierungsversuch kletterte die Aktie auf ein Hoch bei 21,72 EUR.

Charttechnischer Ausblick: Ein Anstieg über 21,72 EUR wäre ein erstes, kleines Kaufsignal. In diesem Fall ergäbe sich die Möglichkeit zu einem Anstieg gen 22,37 EUR und damit zu einem Ausbruch aus der potenziellen bullischen Flagge. Und falls die Aktie diesen Ausbruch bestätigen kann, bestünde eine Chance auf den Abschluss des großen Bodenbildungsversuch. Aus diesem ergäbe sich dann wieder die Chance auf eine Rally gen 30 EUR. Sollte die Aktie allerdings unter 21,11 EUR abfallen, dann wäre mit Abgaben gen 20,05 EUR oder sogar 18,32 EUR zu rechnen."

Kann die K+S-Aktie, die bei der Erstellung dieses Szenarios bei 21,25 Euro notierte, die Marke von 21,72 Euro überwinden und danach auf 22,37 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen abwerfen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 20,286 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die K+S-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 20,286 Euro, BV 1, ISIN: DE000PE7R6W9, wurde beim K+S-Kurs von 21,25 Euro mit 1,18 - 1,21 Euro taxiert.

Wenn die K+S-Aktie in nächster Zeit auf 22,37 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,08 Euro (+72 Prozent) erhöhen - sofern die K+S-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 19,70 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die K+S-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 19,70 Euro, BV 1, ISIN: DE000MB3DT74, wurde beim K+S-Kurs von 21,25 Euro mit 1,69 - 1,73 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der K+S-Aktie auf 22,37 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,67 Euro (+54 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von K+S-Aktien oder von Hebelprodukten auf K+S-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de