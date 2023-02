Chinas größter Suchmaschinenbetreiber Baidu führt im März einen intelligenten Chatbot-Dienst namens "Ernie Bot" ein. Das kündigte der Konzern am Dienstag an. Das Chat-GTP ähnliche Angebot soll in die Hauptsuchdienste eingebettet werden. Baidu-Aktien steigen um mehr als 17 %. Baidu hat am Dienstag bestätigt, dass es intern einen KI-Chatbot namens Ernie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...