Linz (www.anleihencheck.de) - Die bisherige Annahme über einen BIP-Rückgang von 1% für 2023 in Großbritannien wird in Frage gestellt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die monatlichen Zahlen würden darauf hindeuten, dass die Wirtschaft für das vierte Quartal stagniere bzw. sogar marginal im Plus liege. Auch die Stimmungsindikatoren bei Unternehmen würden ebenfalls auf keine katastrophalen Rückgänge hindeuten. Diese Entwicklung lasse, nach der Leitzinserhöhung von 50 Basispunkten auf 4,0%, eine weitere Erhöhung auf 4,5% wahrscheinlich wirken. Der EUR/Pfund-Kurs bewege sich derzeit über 0,89. Bei einer Stabilisierung der Wirtschaft im zweiten Halbjahr könnte der Kurs auf 0,85 fallen. (07.02.2023/alc/a/a) ...

