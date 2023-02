Meta punktete in der vergangenen Woche mit überraschend guten Zahlen und hob sich damit angenehm von den allermeisten anderen Tech-Giganten ab, welche eher enttäuschten. Es scheint wieder besser zu laufen und sogar Facebook blickte auf ein kleines Wachstum bei den Nutzerzahlen. Die Anleger dankten es mit Kursgewinnen von fast 30 Prozent innerhalb weniger Tage.Die gute Laune rund um Meta (US30303M1027) hielt auch am Freitag noch an und es ging um weitere 3,1 Prozent nach oben. Es sieht schon fast danach aus, als hätte der Konzern nach dem katastrophalen Jahr 2022 ...

