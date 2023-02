© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto



Bilanzfälschung und Kursmanipulation wirft der Leerverkäufer Hindenburg dem indischen Mischkonzern Adani vor. Dessen Gründer versucht Investoren durch die vorzeitige Rückzahlung von Krediten zu beruhigen. Reicht das?

Nachdem die Aktie des indischen Mischkonzerns Adani Enterprise wegen Betrugsvorwürfen heftig eingebrochen war, setzte zuletzt eine Erholungsrallye ein. Für Zuversicht sorgte die vorzeitige Rückzahlung von Krediten durch den Gründer des verschuldeten Mischkonzerns, berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg.

An der Bombay Stock Exchange (BSE) notiert die Aktie der zentralen Holding Adani Enterprise aktuell mehr als 15 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 1.820 Rupien - umgerechnet 20,54 Euro. Zeitweise lag das Plus sogar bei mehr als 25 Prozent (Stand: 07.02.2023, 09:13 Uhr MEZ).

Die Erholungsrallye begann, nachdem Gründer und CEO Gautam Adani und seine Familie Schulden in Höhe von 1,11 Milliarden US-Dollar vorzeitig zurückgezahlt hatten. Zuvor hatte auf dem indischen Markt die Befürchtung um sich gegriffen, dass die Adani-Krise die gesamte Wirtschaft des aufstrebenden Schwellenlandes gefährden könnte.

Deven Choksey, Geschäftsführer von KRChoksey Holdings in Mumbai, erklärte nun gegenüber Bloomberg: "Die Erholungsrally ist auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen: Die vorzeitige Tilgung, Leerverkäufe und technische Faktoren treiben sie an."

Und weiter: "Wir erwarten, dass die Adani-Gruppe in Zukunft weitere Korrekturmaßnahmen ergreifen wird."

Der Shortseller Hindenburg Research hatte zuletzt seine Betrugsvorwürfe gegen die Adani-Gruppe bekräftigt. Hindenburg wirft dem indischen Firmenkonglomerat Kursmanipulation und Bilanzfälschung durch ein Geflecht von Briefkastenfirmen vor.

Die Aktie von Adani Enterprise verlor durch die Shortseller-Attacke innerhalb eines Monats mehr als 50 Prozent ihres Wertes. Der Börsenwert aller Unternehmen des Mischkonzerns sank zeitweise um umgerechnet mehr als 117 Milliarden US-Dollar.

