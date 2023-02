In der letzten Handelswoche gab es drei marktbewegende Zinsentscheide mit anschließenden Pressekonferenzen der US-Notenbank (FED), der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of England (BOE), sowie am Freitag den neusten US-Arbeitsmarktbericht. Der Silberpreis, der seit fast zwei Monaten in einer engen Spanne von nur 1,2$ handelte, fiel um zwei US-Dollar, nachdem schockierend starke US-Arbeitsmarktdaten die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...