Im Dezember 2022 meldete das Beratungsunternehmen in seinem Quartalsbericht zu Spezialfonds noch einen starken Rückgang des Spezialfondsvolumens in Deutschland (AssCompact berichtete). Die Versicherer waren damals die großen Verlierer mit einem Volumenrückgang von 117 Mrd. Euro bei Spezialfonds von Versicherungen.Doch 2022 war an der Börsenfront durch den Ukraine-Krieg, die Inflation und die Energiekrise ein, diplomatisch ausgedrückt, anspruchsvolles Jahr. Langfristig und insgesamt betrachtet dürfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...