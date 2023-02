London (ots/PRNewswire) -Die Eiscreme aller Eiscremes schließt sich mit dem "Picasso der Patisserie" zusammen, um einen exquisiten Genuss mit einem französischem Einschlag zu kreieren.In einer einzigartigen Zusammenarbeit zwischen Häagen-Dazs, dem Hersteller von Luxusspeiseeis, und dem weltbekannten Konditormeister Pierre Hermé wird bald eine neue Macaron-Eiscreme-Reihe die Regale erreichen, beginnend mit dem Vereinigten Königreich und Frankreich. Pierre Hermé wird für seine exquisiten Macarons gefeiert, und zusammen mit dem legendären Eis von Häagen-Dazs leutet er eine neue Zeit magischen Genusses ein."Die Zusammenarbeit mit Pierre Hermé ist eine perfekte Möglichkeit, die wahre Handwerkskunst unserer Marken zu demonstrieren. Beide Seiten sind leidenschaftlich darin, klassische Favoriten zu innovieren und neu zu interpretieren und für unsere Kunden ein außergewöhnliches Erlebnis zu schaffen. Und was wäre eine bessere Art, dies zu tun, als mit einem rein französischen Geschmackserlebnis von 'Amour'? Wir halten uns nicht zurück bei allem, was wir tun, und unsere Macaron-Kollaboration verkörpert dies, indem sie Paris zum Leben erweckt", sagt Manuel Garabato, Global Brand Director von Häagen-Dazs.Das Ergebnis ist die Liebesgeschichte von Eis und Macaron mit Pariser Flair. Dem Eis werden knusprig-zähe Macaron-Schalen hinzugefügt, womit sich die perfekte Balance von Häagen-Dazs mit dem charakteristischen Mandelgeschmack von Pierre Hermé verbindet."Ich bin sehr begeistert und stolz auf unsere neue Zusammenarbeit. In den letzten zwanzig Jahren habe ich meine Macaron-Rezepte, mein bevorzugtes kreatives Terrain, kontinuierlich erschaffen und neu interpretiert. Meine Macarons sind meine Identität - um sie in einer Eiscreme zu verwenden, musste es die wirklich beste sein. Häagen-Dazs ist genauso leidenschaftlich wie ich, wenn es um, Qualität, Geschmack und die Herstellung von Dingen auf eine neue Art und Weise geht, so dass die Zusammenarbeit von Anfang an harmonierte", sagte Pierre Hermé.Das Sortiment umfasst drei verschiedene Geschmacksrichtungen von Eis: Strawberry & Raspberry, Double Chocolate Ganache und Yuzu & Lemon.Die Kollektion Häagen-Dazs X Pierre Hermé 2023 wird ab Februar 2023 weltweit erhältlich sein, beginnend mit ausgewählten Einzelhändlern im Vereinigten Königreich und Frankreich, gefolgt von einer breiteren Einführung in Europa, Asien, Lateinamerika und dem Nahen Osten im Frühjahr und Sommer.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte @haagendazsuk auf Instagram oder unsere Website www.haagen-dazs.co.uk.Informationen zu Häagen-Dazs: Häagen-Dazs stellt seit 1960 Speiseeis her. Unsere Gründer Reuben und Rose Mattus hatten die Vision, das beste Eis der Welt aus hochwertigen, sorgfältig ausgewählten Zutaten herzustellen. Jede Häagen-Dazs-Eiscreme beginnt mit Sahne und Milch, was dann mit sorgfältig ausgewählten Zutaten gemischt wird. Die Marke, die mit drei einfachen Geschmacksrichtungen - Schokolade, Vanille und Kaffee - begann, ist heute in großen Supermärkten, Lebensmittelgeschäften, Foodservice-Kanälen und Häagen-Dazs-Geschäften erhältlich und verfügt über mehr als 24 Produkte, darunter Pint-Becher, Mini-Becher und Eiscreme am Stiel. Häagen-Dazs ist Teil von General Mills Inc, einem führenden globalen Lebensmittelsunternehmen. Es wurde 1866 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Minneapolis, USA, und dient der Welt, indem es Lebensmittel produziert, die Menschen lieben.Informationen zu Pierre Hermé: Pierre Hermé (https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.pierreherme.com%2F&data=05%7C01%7CArjoon.Bose%40genmills.com%7C5e64d83d16b84bfa93ed08dafec83398%7C0c33cce8883c4ba5b61534a6e2b8ff38%7C0%7C0%7C638102433104606365%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vDVvew%2BKe0W682angRL%2FuR2oJeJUL1qTtj%2FbrgiRb1U%3D&reserved=0) ist der Nachfahre von vier Generationen von Bäckern und Konditoren aus dem Elsass. Sein Ruf, Geschmack und Modernität in die Patisserie zu bringen, erstreckt sich über Frankreich, Japan und die USA und hat ihm den Spitznamen "Picasso der Patisserie" von der Zeitschrift Vogue eingebracht. Pierre Hermé hat eine Welt voller Aromen, Empfindungen und Freuden geschaffen in der, wie er sagt, Genuss seine einzige Orientierung ist. Seine einzigartige Herangehensweise an den Beruf des Konditors hat ihn dazu veranlasst, selbst die ehernsten Traditionen zu revolutionieren, was ihn zu einer Kultfigur in der französischen Gastronomie gemacht hat. Pierre Hermé Paris, das 1997 nach einer Idee von Pierre Hermé gegründete Luxus-Unternehmen für "Haute Pâtisserie", eröffnete 1998 sein erstes Geschäft in Tokio, gefolgt von der Pariser Patisserie in der 72 rue Bonaparte im Jahr 2001. Kontakt:Häagen-DazsJulia SamuelssonJulia.samuelsson@forsman.comPierre HerméCécilie Roubincecilie.roubin@pierreherme.com