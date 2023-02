DJ PTA-Adhoc: Edel SE & Co. KGaA: Wechsel im Aufsichtsrat der Edel SE & Co. KGaA - Joel Weinstein scheidet aus dem Aufsichtsrat aus, Sabine Eckhardt als Vorsitzende nominiert

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hamburg (pta/07.02.2023/12:15) - Joel Weinstein, langjähriges Mitglied des Aufsichtsrates der Edel SE & Co KGaA, wird sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ende der am 30. März stattfindenden Hauptversammlung der Gesellschaft aus persönlichen Gründen niederlegen.

Als Nachfolgerin wird Frau Sabine Eckhardt zur Wahl stehen. Es ist zudem geplant, Frau Eckhardt zur Vorsitzenden des Aufsichtsrates zu wählen, da der gegenwärtige Vorsitzende, Dr. Joerg Pfuhl, auf eigenen Wunsch für dieses Amt nicht mehr zur Verfügung steht. Er wird aber neben Charles Caldas weiterhin als Aufsichtsrat der Edel SE & Co KGaA tätig sein.

Frau Eckhardt ist Mitglied der Aufsichtsräte der UniCredit Bank AG, München, (Mitglied des Audit-, Remuneration- und Nomination-Ausschusses) sowie der CECONOMY AG, Düsseldorf (Vorsitzende des Nomination-Ausschusses und ESG-Beauftragte des Aufsichtsrates).

