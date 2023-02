Aktien der United-Internet-Tochter werden wohl am unteren Ende der Preisspanne zugeteilt. Wie sollen Anleger agieren? Die United-Internet-Tochter Ionos muss sich vor ihrem morgigen Börsendebüt (8. Februar) mit einem Emissionspreis am unteren Ende der Erwartungen begnügen. Die Aktien werden Finanzkreisen zufolge voraussichtlich am unteren Ende der Bookbuildingspanne zugeteilt. Die Zeichnungsfrist endet heute (7. Februar), 14 Uhr. Laut Nachrichtenagentur ...

