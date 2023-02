Böse Überraschung für Aktionäre: Die CureVac-Aktie (WKN: A2P71U) verliert vorbörslich in den USA -7% auf 9,86 US$, nachdem das Unternehmen gestern am späten Abend eine Kapitalmaßnahme verkündet hat. Die Tübinger wollen in einem öffentlichen Zeichnungsangebot 200 Millionen US$ frisches Geld gegen die Abgabe von Stammaktien einsammeln. Was bedeutet das für Anleger? CureVac mit Zentrale in Tübingen erforscht und entwickelt Arzneimittel auf der Grundlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...