Am vergangenen Freitag nahm das Direktvertriebsunternehmen LR Health Beauty den German Design Award 2023 in der Kategorie "Bath and Wellness" für das im September 2022 eingeführte Produkt "Zeitgard Pro Cosmetic Device" entgegen.

Bereits im Dezember gewann der Hersteller für Schönheits- und Gesundheitsprodukte mit dem Zeitgard Pro Cosmetic Device den German Design Award im Wettbewerb "Excellent Product Design". Die offizielle Preisverleihung fand nun am 03. Februar statt, bei der das Ahlener Unternehmen den Award vom Rat für Formgebung entgegennahm.

Der Zeitgard Pro vereint als kosmetisches Gerät zur Heimanwendung gleich vier verschiedene Anwendungsfunktionen, die für professionelle Gesichtsreinigung, intensives Detox-Peeling, sichtbare Faltenreduktion sowie ein strafferes und ebenmäßigeres Hautbild sorgen. In Kombination mit dem innovativen Gerät sorgen die zum Alter und zu den Hautbedürfnissen passenden Basispflegeprodukten für zeitlos schöne Haut. Durch das moderne, zeitlose Produktdesign, das durch den ergonomischen Griff und die induktive Ladestation abgerundet wird, überzeugte das Produkt die Jury auf ganzer Linie.

"Dass der Zeitgard Pro nun auch mit dem German Design Award ausgezeichnet ist, erfüllt das gesamte LR Team und mich mit besonderem Stolz," berichtet CEO Andreas Laabs und freut sich, dass die Einführung des Neuprodukts als erfolgreichster Launch in die Unternehmensgeschichte von LR Health Beauty eingegangen ist.

Unter dem Motto "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen verschiedene Gesundheits- und Pflegeprodukte in 28 Ländern. Als moderne Social Selling-Plattform verbindet das Unternehmen den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen.

LR hat sich zum Ziel gesetzt, mit seinem Portfolio bestehend aus Nahrungsergänzungsmitteln und Körperpflegeprodukten das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen zu verbessern, wobei der Health-Bereich rund 70% und der Beauty-Bereich rund 30% des Umsatzes ausmacht. Deshalb entwickelt das Unternehmen kontinuierlich neue Produkte aus der Kraft der Natur in Kombination mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen.

