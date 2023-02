Köln (ots) -Im aktuellen RTL/ntv Trendbarometer gewinnen die SPD (21%) und die Union (28%) gegenüber der Vorwoche jeweils einen Prozentpunkt hinzu, während die Grünen (18%) einen Prozentpunkt verlieren. Die Werte für FDP (7%), Linke (5%) und AfD (13%) bleiben im Vergleich zur Vorwoche unverändert. Die sonstigen Parteien kommen in dieser Woche auf 8 Prozent (-1 Prozentpunkt).Kanzler Scholz baut Vorsprung in der Kanzlerfrage aus - Bester Wert seit letztem FrühjahrBei den Kanzlerpräferenzen liegt Olaf Scholz in der Kandidatenkonstellation Scholz - Merz - Habeck mit aktuell 26 Prozent weiterhin klar vor Merz und Habeck, für die sich jeweils 20 Prozent entscheiden würden, wenn sie den Kanzler direkt wählen könnten. In der Konstellation Scholz - Merz - Baerbock liegt Scholz mit aktuell 30 Prozent mittlerweile sogar 8 Punkte vor Merz (22%) und 12 Punkte vor Baerbock (18%).Mehrheit der Deutschen glaubt, Sanktionen schaden Deutschland mehr als RusslandDer Ukraine-Krieg (64%) bleibt weiter das Thema, das die Bundesbürger am meisten interessiert. Alle anderen Themen, darunter die Energiekrise (25%), der Klima- und Umweltschutz (15%) oder die Corona-Pandemie (10%), folgen erst mit großem Abstand.32 Prozent der Bundesbürger (verglichen mit 21 Prozent im Oktober 2022) glauben, dass die gegen Russland verhängten Sanktionen Russland zurzeit mehr schaden als Deutschland. 43 Prozent (verglichen mit 57 Prozent im Oktober 2022) haben stattdessen den Eindruck, die Sanktionen schadeten Deutschland mehr als Russland. 20 Prozent meinen, dass die Sanktionen Deutschland und Russland in gleicher Weise schaden. Nur unter den Anhängern der Grünen glaubt eine Mehrheit (57%), die Sanktionen würden Russland mehr schaden als Deutschland.Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/ntv Trendbarometer frei zur Veröffentlichung.Die Daten zu den Parteipräferenzen und zum Themenradar wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 31. Januar bis 6. Februar 2023 erhoben. Datenbasis: 2.502 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte. Die Daten zu den Sanktionen gegen Russland wurden vom 3. bis 6. Februar 2023 erhoben. Datenbasis: 1.007 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.Pressekontakt:Michelle WilboisKommunikation Information & SportRTL Deutschlandmichelle.wilbois@rtl.deTelefon: 0221 45674105Original-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154530/5435415