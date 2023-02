Die RWB Private Capital Emissionshaus AG hat allein im letzten Jahr 179,3 Millionen Euro an ihre Anleger ausgezahlt - seit 1999 sind es mehr als 1,3 Milliarden.Der Anlagebereich Private Equity ist schon lang nicht mehr nur für institutionelle Investoren, sondern auch für Privatanleger ein interessantes Investitionsfeld. Im Vergleich zu anderen unternehmerischen Beteiligungen, welche ihre Investitionsgegenstände direkt zum Startzeitpunkt erwerben, erfolgen die Investitionen eines Private-Equity-Fonds über einen längeren Investitionszeitraum. Zumeist sind es mehrere Jahre. Während institutionelle Anleger direkt in einen solchen Private-Equity-Fonds investieren können, erhalten Privatanlegern in der Regel ausschließlich über Dachfonds Zugang zu Privat-Equity-Zielfonds. Die Dachfonds selbst gelten als institutionelle Investoren und schließen auf diesem Weg die Lücke zwischen institutionellem und Publikums-Investment.

Den vollständigen Artikel lesen ...