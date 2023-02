Wien (www.fondscheck.de) - Klein, aber oho! Fonds, die auf europäische Mittelständler setzen, brachten Sparplananlegern in den vergangenen Jahren gute Renditen ein, so die Experten von "FONDS professionell".Doch das Krisenjahr 2022 sei auch an ihnen nicht spurlos vorübergegangen. In diesem Teil ihrer Serie würden die Experten zeigen, wie die besten Portfolios abgeschnitten hätten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...