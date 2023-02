VW ruft in den USA rund 20.000 Exemplare des ID.4 wegen möglicher Software-Probleme zurück, die zu einem Antriebsverlust führen können. Die Eigendiagnose-Software für die Batteriemanagement-Steuerung ist in bestimmten Situationen zu empfindlich, was zu einem unnötigen Reset führen kann. Während dieses Resets wird der E-Antrieb nicht mit Strom versorgt. Beim Pulswechselrichter kann ein Softwarefehler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...