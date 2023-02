In den vergangenen Wochen häufen sich die Berichte über Aktienrückkäufe von Unternehmen in Milliardenhöhe. Doch ist dies im aktuellen Umfeld wirklich die beste Strategie? Aktienrückkäufe sind vor allem in Amerika beliebte Instrumente, Anleger für ihre Treue zu belohnen, den eigenen Unternehmenswert zu steigern und neue Investoren an Bord zu holen. Etwa Meta, Altria oder Chevron überschütten Anleger nun mit Geldern. Aber ist das wirklich sinnvoll?Allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...