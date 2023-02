Die Power-Management- und Bildsensor-Chips von ON Semiconductor für den E-Mobility-Markt treiben das Wachstum und erhöhen die Marge. Kein anderer Chip-Spezialist ist aktuell in der Lage seinen Anteil pro Automobil derart schnell zu erhöhen. Der Einstieg in das Siliziumkarbid-Geschäft sorgt für die Beschleunigung. Das Unternehmen muss man kennen. Die BofA erhöht heute ihr Kursziel für ON Semiconductor von 75 auf 90 $.



Volker Schulz



Der Aktionärsbrief (www.bernecker.info)



