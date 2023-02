Im verhaltenen Marktumfeld gerät am Dienstag auch die Aktie der Deutschen Telekom unter Druck. Nach dem Mehrjahreshoch Ende vergangener Woche kämpft der DAX-Titel nun wieder mit der 20-Euro-Marke. Derweil sieht JPMorgan nach wie vor viel Luft nach oben und gibt ein sehr optimistisches Kursziel aus.Analyst Akhil Dattani hat zwar in einer neuen Studie seine Schätzungen angepasst und diese wegen Währungseffekten, der Zahlen von T-Mobile US, der Funkturmverkäufe und der Spektrumskäufe von T-Mobile US ...

Den vollständigen Artikel lesen ...