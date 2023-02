Am heutige Dienstagmorgen sorgten die Zahlen der deutschen Industrieproduktion für einen Schock. Allerdings hatte dies keine Auswirkungen auf die Edelmetalle.Wie heute Morgen bereits in einem anderen Beitrag erklärt, sind heute keine auf die Edelmetalle einflussnehmende Wirtschaftszahlen zu erwarten.Auch die heute genauso erwartete Anhebung des Leitzinses durch die australische Notenbank von 3,10 auf 3,35 % sowie die Meldung eines unerwartet starken Einbruchs der Industrieproduktion in Deutschland im Dezember (kalenderadjustiert - 3,9 % gegenüber dem Vorjahr, ...

