Es wird ein ziemlich hartes Stück Arbeit, das Amt zu einer Zentralstelle auszubauen, die die Länder im Kampf gegen die Bedrohungen aus dem Netz intensiv unterstützt. Vieles hat sich zwar in den vergangenen Jahren verbessert, insgesamt jedoch konnte die Sicherheit bei der rasanten Innovationsgeschwindigkeit in der Informationstechnik nicht mithalten.Das ist nicht nur für Behörden und Unternehmen eine besondere Herausforderung, sondern auch für die Bürger. Am Safer Internet Day am Dienstag wurde auf die Vielzahl von Gefahren hingewiesen. Jeder einzelne muss seinen Beitrag zur Netzsicherheit leisten. Wer seine Software nicht auf dem neuesten Stand hält und alberne Passwörter wie QWERTZ nutzt, geht ein großes Risiko ein und trägt zur Verwundbarkeit bei.



