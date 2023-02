EQS-News: Carbios SA / Schlagwort(e): Personalie

Carbios ernennt vier neue Aufsichtsratsmitglieder und stärkt seine internationale Expertise in den Bereichen Markenentwicklung, Geschäftswachstum und wissenschaftliche Forschung



Carbios ernennt vier neue Aufsichtsratsmitglieder und stärkt seine internationale Expertise in den Bereichen Markenentwicklung, Geschäftswachstum und wissenschaftliche Forschung Carbios ergänzt seinen Aufsichtsrat mit der Ernennung von Prof. Karine Auclair, Sandrine Conseiller, Amandine De Souza und Mateus Schreiner Garcez Lopes



Mit der Ernennung der neuen Aufsichtsratsmitglieder erreicht Carbios sein selbstgestecktes Ziel im Bereich sozialer Unternehmensverantwortung (Corporate Social Responsibility, CRS), bis 2024 den Anteil unabhängiger Direktorinnen im Verwaltungsrat auf 60% zu erhöhen, bereits heute Clermont-Ferrand, Frankreich, 07. Februar 2023 (18:00 Uhr MEZ). Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), ein Pionier in der Entwicklung enzymatischer Lösungen für das Recycling von Kunststoff- und Textilpolymeren, gab heute die Ernennung von vier neuen Mitgliedern in seinen Aufsichtsrat bekannt. Die neu ernannten Aufsichtsratsmitglieder sind Prof. Karine Auclair, Professorin für Chemie an der McGill University, Montreal, Kanada, Sandrine Conseiller, ehemalige CEO von Aigle, Amandine De Souza, General Manager von "Le BHV Marais, Eataly and Home, DIY and Leisure Purchasing" bei der Galeries Lafayette Group und Mateus Schreiner Garcez Lopes, Global Director for Energy Transition and Investments bei Raizen. Drei der neuen unabhängigen Direktoren verfügen über fundierte Fachkenntnisse und sind anerkannte Experten für verschiedene Branchen, darunter Mode, Einzelhandel und Energie sowie für die Geschäftsentwicklung und Change Management in wachstumsstarken Märkten und Sektoren auf der ganzen Welt. Die neue wissenschaftliche Expertise wird dazu beitragen, die Forschung von Carbios für Lösungen zur Verlängerung des Lebenszyklus von Kunststoffen und Textilien durch biologisches Recycling voranzutreiben. Darüber hinaus spiegelt die Auswahl der neuen Mitglieder des Verwaltungsrats die Sensibilität des Unternehmens für CSR-Themen wider und ergänzt die nachweislichen Ergebnisse in diesem Bereich. Die Kombination aus strategischer Vision, solider Branchenerfahrung und Engagement für CRS-Themen der neuen Mitglieder wird Carbios bei seinen industriellen und kommerziellen Plänen unterstützen. In der neuen Struktur folgt Prof. Karine Auclair auf Jacqueline Lecourtier, Sandrine Conseiller auf Jean Falgoux, Amandine De Souza auf Alain Chevallier und Mateus Schreiner Garcez Lopes auf Jean-Claude Lumaret. "Wir möchten Jacqueline Lecourtier, Jean Falgoux, Alain Chevallier und Jean-Claude Lumaret für ihren großen Beitrag danken, den sie im Laufe der Jahre für Carbios geleistet haben, indem sie dem Unternehmen geholfen haben, von der frühen Forschungs- und Entwicklungsphase bis zur Vorkommerzialisierung zu wachsen. Da sich Carbios nun auf die industrielle und kommerzielle Phase zubewegt und eine Internationalisierung anstrebt, ist die Aufnahme neuer Fachleute in den Ausichtsrat der Schlüssel zum Erfolg", kommentierte Philippe Pouletty, Präsident des Verwaltungsrats von Carbios. "Darüber hinaus ist die Wahl von drei neuen weiblichen Aufsichtsratsmitgliedern, Prof. Karine Auclair, Sandrine Conseiller und Amandine De Souza, zusammen mit Mateus Schreiner Garcez Lopes, die alle sich gut ergänzende herausragende berufliche Hintergründe haben und unsere Leidenschaft, mit radikalen Innovationen gegen die Verschmutzung unseres Planeten anzugehen, ein starkes Signal für das Engagement von Carbios zur Erfüllung von Ethik-, Sozial- und Unternehmensführungs-Kriterien (ESG)." ERNENNUNG VON MITGLIEDERN DES VERWALTUNGSRATS Prof. Karine Auclair ist Professorin für Chemie an der kanadischen McGill University und Inhaberin des "Tier 1 Canada Research Chair in Antimicrobials and Green Enzymes". Im Laufe der Jahre hat sie zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Clara Benson Award der Canadian Society of Chemistry, die McGill Tomlinson Professorship, den Leo Yaffe Teaching Award und die McGill Fessenden Professorship, um nur einige zu nennen. Sie ist eine international anerkannte Chemikerin im Bereich Bioorganik, die bedeutende wissenschaftliche Beiträge auf den Gebieten der antimikrobiellen Resistenz, der Biokatalyse und der Enzymologie geleistet hat. Ihre Forschungen führten zu mehreren Patenten, insbesondere für die saubere enzymatische Depolymerisation von unbehandeltem, hochkristallinem PET-Kunststoff für das Recycling in geschlossenen Kreisläufen. Ihre Arbeit wurde in fast 100 von Experten begutachteten Publikationen in hochrangigen Fachzeitschriften veröffentlicht und häufig in den Medien hervorgehoben. Als anerkannte führende Persönlichkeit auf ihrem Gebiet wird sie häufig als Rednerin zu industriellen und akademischen Konferenzen auf der ganzen Welt eingeladen und begutachtet Dissertationen und Förderanträge für globale Institutionen.

Prof. Karine Auclair: "Mit meinem Fachwissen über Enzyme in feucht-festen Mischungen freue ich mich, dem Vorstand von Carbios beizutreten und zur Entwicklung und zum Wachstum des biologischen Recyclings und des biologischen Abbaus von Kunststoffen beizutragen."

Sandrine Conseiller ist ehemalige Vorstandsvorsitzende von Aigle (der symbolträchtigen französischen Marke, die sich für nachhaltige Mode einsetzt). Bevor sie zu Aigle kam, war Sandrine Conseiller von 2011 bis 2015 Executive Vice-President Group Marketing & Branding bei Lacoste (einer weiteren historischen französischen Modemarke). Sie trug zum Turnaround des Lacoste-Hauses mit starkem Wachstum und zahlreichen professionellen Auszeichnungen bei, darunter mehrere Cannes Lions Awards. Dort war sie auch Mitglied der Geschäftsleitung. Frau Conseiller begann ihre Karriere bei Unilever und leitete 20 Jahre lang globale Geschäfte in verschiedenen Abteilungen, hauptsächlich im Bereich Körperpflege, in Lateinamerika, Europa und Asien. Sandrine Conseiller ist außerdem Mitglied des Aufsichtsrats von Phildar (der kultigen französischen Strickwarenmarke), Mitglied des Aufsichtsrat von Raise Sherpa (dem ersten philantropischen Stiftungsfonds für Start-ups) und ist Finanzierungspartnerin von NEO FOUNDERS (einem Risikofonds zur Förderung von Start-ups mit Einfluss).

Sandrine Conseiller: "Ich fühle mich geehrt und bin sehr stolz, dem Aufsichtsrat von Carbios beizutreten und an einem transformativen Abenteuer teilzunehmen, das sowohl die Mode- und Schönheitsindustrie als auch die Welt, die wir unseren Kindern hinterlassen werden, beeinflussen wird."

Amandine de Souza ist seit 2018 Generaldirektorin von LE BHV MARAIS (französische Einzelhandels-, Dekorations- und Modekaufhäuser), Eataly (ein italienisches Gastronomie-Konzept-Franchise) und Home, DIY and Leisure Purchasing bei der Galeries Lafayette Group. Seit 2020 ist sie Mitglied des Exekutivausschusses des Unternehmens. Amandine de Souza hat 17 Jahre Erfahrung in verschiedenen Unternehmen unterschiedlicher Größe: von Familienunternehmen über Start-ups bis hin zu multinationalen Konzernen. Von 2015 bis 2018 war sie General Manager für Frankreich bei Westwing (einem E-Commerce-Start-up). Von 2009 bis 2015 war sie International Merchandise Director bei der Casino Group (Lebensmittel- und Non-Food-Einzelhandelsvertrieb). Davor arbeitete sie als strategische Beraterin bei Bain & Company im Bereich Distribution und Konsumgüter in Frankreich und auf globaler Ebene.

Amandine de Souza: "Ich freue mich sehr, dem Aufsichtsrat von Carbios beizutreten, einem äußerst innovativen Unternehmen, das sich dem großen Problem der Plastikverschmutzung entgegenstellt. Ich werde zusammen mit dem Unternehmen arbeiten und es bei seiner internationalen Entwicklung unterstützen und die besten Wege finden, seine Leistung weiter zu verbessern."

Mateus Schreiner Garcez Lopes ist Global Director for Energy Transition and Investments bei Raizen (weltweit führendes Bioenergieunternehmen aus Brasilien) und leitet die Bereiche Technologie, Entwicklung neuer Geschäftsfelder und Patente des Unternehmens. Zuvor war er Global Manager für Innovation und Geschäftsentwicklung im Bereich erneuerbare Chemikalien bei Braskem (dem größten Hersteller von thermoplastischen Harzen in Nord- und Südamerika und dem weltweit größten Produzenten von Biopolymeren). Vor seinem Wechsel in die Unternehmenswelt war Mateus in verschiedenen Positionen als Forscher und Dozent für Synthetische Biologie und Stoffwechseltechnik an Universitäten in Mexiko, Deutschland, den Vereinigten Staaten und Brasilien tätig. Er ist außerdem Vorstandsmitglied der Iogen Energy Corporation, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Brazilian Association of Bio Innovation und Mitglied des Beratungsausschusses der MIT Energy Initiative. Mateus Schreiner Garcez Lopes: "Ich freue mich sehr darauf, die Mission von Carbios, die Kunststoff- und Textilindustrie durch Kreislaufprozesse nachhaltig zu verändern, aktiv zu unterstützen. Carbios verfügt über ein Weltklasseteam von Wissenschaftlern und Unternehmern. Durch mein Mitwirken im Aufsichtsrat wird mein Fachwissen bei der Markteinführung neuer erneuerbarer Technologien dazu beitragen, die F&E- und Vermarktungsstrategie des Unternehmens zu gestalten." Mitglieder des Verwaltungsrats von Carbios: Dr. Philippe Pouletty, Präsident

Prof. Karine Auclair

Sandrine Conseiller

Juan de Pablo

Amandine de Souza

Vincent Kamel

Emmanuel Ladent

Isabelle Parize

Laurent Schmitt, Vertreter von BOLD (Business Opportunities for l'Oréal Development)

Mateus Schreiner Garcez Lopes

Nicolas Seeboth, Vertreter von Michelin Ventures

Alen Vukic, Zensor Besuchen Sie die Website von Carbios, um mehr über den Werdegang der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder zu erfahren: https://www.carbios.com/en/governance/ Über Carbios Carbios , 2011 von Truffle Capital gegründet, ist ein Unternehmen im Bereich der grünen Chemie, das biologische und innovative Prozesse für das Recycling von Plastikabfall entwickelt. Mit seinem einzigartigen Ansatz kombiniert Carbios Enzyme und Kunststoffe, um den Erwartungen der modernen Verbraucher und den Herausforderungen eines umfassenden ökologischen Wandels zu begegnen. Carbios stellt sich damit einer der größten Herausforderungen unserer Zeit: der Umweltverschmutzung durch Kunststoffe und Textilien. In seinem Verfahren zerlegt Carbios jede Art von PET (Polyethylenterephthalat; das vorherrschende Polymer in Flaschen, Schalen und Textilien aus Polyester) in seine Grundbestandteile, die dann zur Herstellung neuer PET-Kunststoffe mit gleicher Qualität wie Neuware wiederverwendet werden können. Dieses innovative, weltweit erste Verfahren zum PET-Recycling wurde kürzlich in einem wissenschaftlichen Leitartikel in der renommierten Zeitschrift Nature veröffentlicht. Im Jahr 2021 hat Carbios seine Demonstrationsanlage in Clermont-Ferrand erfolgreich in Betrieb genommen. Mit dem Bau einer einzigartigen Großanlage in Partnerschaft mit Indorama Ventures hat Carbios nun einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Industrialisierung seines Verfahrens unternommen. Im Jahr 2017 gründeten Carbios und L'Oréal gemeinsam ein Konsortium, um zur Industrialisierung der proprietären Recyclingtechnologie beizutragen. Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe, die sich der Entwicklung innovativer Lösungen für Nachhaltigkeit verschrieben haben, sind diesem Konsortium im April 2019 beigetreten. 2022 unterzeichnete Carbios zudem ein Abkommen mit On, Patagonia, PUMA, und Salomon, um Lösungen zu finden, die die Wiederverwertbarkeit und Kreislauffähigkeit ihrer Produkte verbessern. Das Unternehmen hat auch eine enzymatische Technologie für den biologischen Abbau von Einwegkunststoffen auf PLA-Basis (Polymilchsäure; ein Polymer aus biologischem Anbau) entwickelt. Mit dieser Technologie kann eine neue Generation von Kunststoffen geschaffen werden, die unter natürlichen Bedingungen zu 100% kompostierbar ist, indem Enzyme in das Herz des Kunststoffprodukts integriert werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.carbios.com/en Twitter: Carbios LinkedIn: Carbios Instagram: insidecarbios



Carbios Aktionäre (ISIN FR0011648716/ALCRB) können das PEA-PME-Programm in Anspruch nehmen, ein staatliches Programm, das es in Frankreich ansässigen Personen, die in kleine mittelständische Unternehmen (KMU) investieren, ermöglicht, von Einkommenssteuernachlässen zu profitieren. CARBIOS

Die Übersetzung dient nur zu Informationszwecken. Bei Unstimmigkeiten zwischen der französischen und der deutschen Fassung dieser Pressemitteilung ist die französische Fassung maßgebend.

