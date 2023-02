Nel Aktie arbeitet sich mittlerweile an die 1,70 EUR heran - um 9:35 Uhr sah man 1,71 EUR, danach wurde es ruhiger bei aktuell 1,65 EUR. Nach den beiden Top-Meldungen "rund um den Habeck-Besuch" in Heroya meldete Nel Dienstag einen vielsagenden Auftrag gewinnen: 12 Mio EUR für 40 MW Elektrolyseurleistung. Eigentlich noch spannender als der Auftrag an sich waren die Begleitumstände: Der Auftraggeber erteilt den Elektrolyseur-Auftrag VERBINDLICH, obwohl die endgültige Investitionsentscheidung für den Einsatzort des Nel Elektrolyseurs erst in 2024 fallen soll. Die Presseerklärung vom 6.02.2023 der ...

