Fed-Chef Powell stellt sich den Fragen von David Rubinstein beim "The Economic Club of Washington". Im Fokus der Märkte ist, ob Powell seine Aussagen zur "Disinflation" und zu den financial conditions wiederholt, die er bei der letzten Pressekonferenz am Mittwoch nach der Fed-Sitzung getätigt hatte. Die Märkte hatten das in der Vorwoche als extrem dovish ...

Den vollständigen Artikel lesen ...