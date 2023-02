Berlin (ots) -



Am Mittwoch, 8. Februar 2023, ab 16 Uhr, diskutiert WELT TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard diese Fragen im "WELT TALK": Überfordern steigende Flüchtlingszahlen Politik und Gesellschaft? Versagt der Staat bei der Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Islamismus? Hätte das Messerattentat von Brokstedt verhindert werden können?



Live zu Gast im Studio des Berliner Senders sind der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe Alexander Dobrindt, der Psychologe Ahmad Mansour und der Stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese.



"WELT TALK" LIVE am Mittwoch, 8. Februar 2023, um 16 Uhr im TV, im Livestream auf WELT.de, in der Mediathek, (https://www.welt.de/mediathek/talk/politik/welt-talk/) auf YouTube und in der WELT Nachrichtensender TV-App.



