Auf den Podiumsplätzen der beliebtesten Spielkonsolen der Welt tut sich was. Die Switch hat die Playstation 4 und den Gameboy überholt. Der Höhenflug wird aber wohl nicht anhalten. Es ist offiziell: Die Nintendo Switch ist die am dritthäufigsten verkaufte Spielkonsole aller Zeiten. Wie The Verge berichtet, hat die Hybrid-Konsole bei den Verkaufszahlen Sonys Playstation 4 und den guten alten Gameboy überholt und sich so den Platz auf dem Treppchen ...

