Carl D Francis übernimmt das Ruder bei dem MedTech-Unternehmen, das sich auf die Behandlung von Diabetes, NASH und Fettleibigkeit konzentriert

LONDON, Feb. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Keyron, das Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Umkehrung von Typ-2-Diabetes, nichtalkoholischer Steatohepatitis (NASH) und Fettleibigkeit mittels einer innovativen Medizintechnikplattform konzentriert, hat heute die Ernennung von Carl D Francis zum Chief Executive Officer bekanntgegeben.



"Die anhaltende Zunahme von Fettleibigkeit, Diabetes und allen Formen von Fettlebererkrankungen ist eine der größten gesundheitlichen Herausforderungen, denen sich die Welt heute gegenübersieht. Es sind buchstäblich Milliarden von Menschen betroffen, und die Zahl steigt weiter rapide an", so Francis. "Die Technologie von Keyron ist absolut bahnbrechend. Eine innovative, nicht-chirurgische, endoskopisch durchgeführte, vollständig reversible Behandlung als Alternative zu drastischen bariatrischen Operationen - aufregender kann es nicht sein. Ich bin wirklich stolz und fühle mich geehrt, Teil von Keyron zu sein."

Nach Angaben der American Diabetes Association sind heute 37 Millionen Amerikaner an Diabetes erkrankt, 96 Millionen leiden an einer Vorstufe zu Diabetes. Der Zusammenhang zwischen Fettleibigkeit und Diabetes ist hinlänglich bekannt, und die World Obesity Federation prognostiziert in ihrem kürzlich veröffentlichten Atlas 2022, dass bis zum Jahr 2030 in Nord- und Südamerika 67 % der Frauen und 51 % der Männer mit Fettleibigkeit (BMI = 30) leben werden.

Die patentierte Technologie von Keyron ist als vollständig endoskopisches, ambulantes Verfahren konzipiert, das die gleichen oder größere metabolische Vorteile wie eine Magenbypass-Operation bietet, einschließlich einer Umkehrung von Typ-2-Diabetes und Fettleibigkeit sowie von NASH und Leberfibrose.

Nach erfolgreichen Studien mit Nagetieren im Jahr 2019 und mit Schweinen im Jahr 2022 sollen Anfang 2024 die ersten Prüfungen von Keyron am Menschen beginnen. Keyron strebt die FDA-Zulassung bis 2028 an, und die Einführung in den USA ist als erster Zielmarkt geplant. Das Unternehmen plant nun eine Finanzierungsrunde der Serie A in Höhe von 15 Mio. USD.

Dr. Giorgio Castagneto Gissey, Chairman von Keyron, sagte: "Wir sind begeistert, dass Herr Francis Keyron in dieser kritischen Phase unserer Entwicklung leiten wird. Herr Francis bringt seine Energie, seinen Fokus und seine Erfahrung als Führungskraft ein, um sicherzustellen, dass wir unser volles Potenzial ausschöpfen. Keyron hat schon immer hochkarätige, weltweit führende Verwaltungsratsmitglieder und medizinische Berater gehabt, und wir werden auch weiterhin bemerkenswerte Leute an Bord holen. Wir freuen uns sehr, dass wir Herrn Francis für uns gewinnen konnten."

Francis war zuvor CEO des erfolgreichen Nanotechnologie-Unternehmensgruppe P2i. Während seiner Amtszeit wuchs die Unternehmensgruppe von einer Handvoll Mitarbeitern zu einem weltweit führenden Anbieter im Bereich der funktionalen Nanobeschichtung. Zuletzt war er CEO des im Vereinigten Königreich ansässigen Medizintechnikunternehmens Eyoto, das sich auf fortschrittliche Technologien in der Optik- und Augenoptikbranche spezialisiert hat. Er begann seine Karriere als Wirtschaftsprüfer in den USA, ist Mitglied von Mensa und hat einen BSc der Universität von Cincinnati.

In den USA - Carl D. Francis unter c.francis@keyron.com (mailto:c.francis@keyron.com) oder +1 (912) 429-3800

(mailto:c.francis@keyron.com) oder +1 (912) 429-3800 In Europa - Dr. Giorgio Castagneto Gissey unter gcgissey@keyron.com (mailto:gcgissey@keyron.com) oder +44 7975 911101

ÜBER KEYRON

Keyron ist ein im Vereinigten Königreich ansässiges Unternehmen, das in der präklinischen Phase der Entwicklung von Medizinprodukten und Technologieplattformen für eine hochwirksame Behandlung von Stoffwechselkrankheiten tätig ist. Das patentierte ForePass von Keyron ist ein innovatives Medizinprodukt, das entwickelt wurde, um Typ-2-Diabetes, NASH und Fettleibigkeit sicher rückgängig zu machen. Das Unternehmen hat in Tierstudien bereits eine vollständige Umkehrung der Insulinresistenz nachgewiesen und die Ergebnisse kürzlich in The Lancet EBioMedicine veröffentlicht. Keyron führt demnächst klinische Studien in Südamerika durch und beabsichtigt, anschließend weitere klinische Studien in den USA durchzuführen. Zu den Gründern, Direktoren, Beratern und Investoren des Unternehmens gehören einige der weltweit bekanntesten und meist zitierten Professoren und KOLs auf dem Gebiet der Stoffwechselkrankheiten. Das Unternehmen wird von mehreren institutionellen Investoren aus den USA und dem EMEA-Raum unterstützt.