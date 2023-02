Der Volkswagen-Konzern hat seinen Gewinn im laufenden Geschäft laut ersten Eckdaten auch im vergangenen Jahr ausbauen können. Allerdings zeigten sich weiterhin spürbare Folgen der Versorgungskrise bei Rohstoffen und anhaltende Probleme in den Lieferketten. Umfangreiche Finanzmittel blieben dadurch etwa in den Lagerbeständen oder in bestimmten Betriebsmaterialien gebunden. Wie die Wolfsburger am Dienstagabend auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilten, legte das operative Ergebnis 2022 vor Sondereffekten ...

