Lemur erweitert die SAP Service und Asset Manager Mobile App um geospatiale Fähigkeiten

Locana, eine international führendes Unternehmen für Geodaten-Technologie, gab bekannt, dass SAP die mobile GIS-Lösung von Locana Lemur als SAP Endorsed App Premium zertifiziert hat. Sie ist im SAP Store als Teil des SAP Cloud-Portfolios für die Branchen Energie und natürliche Ressourcen sowie den öffentlichen Sektor verfügbar. SAP Endorsed Apps sind eine Kategorie von Lösungen aus dem Partner-Ökosystem von SAP, die Kunden dabei helfen, bestmöglich geführte, intelligente Unternehmen zu werden. SAP Endorsed Apps sind premium-zertifiziert von SAP mit zusätzlicher Sicherheit, eingehenden Tests und Messungen anhand von Benchmark-Ergebnissen.

"Die Energie-, Versorgungs- und Infrastrukturbranchen von heute benötigen mobile GIS-Lösungen in großem Maßstab sowie eine Offline-GIS-Ansicht für ihre Außendienstmitarbeiter", sagte Mike Underwood, SAP Global Ecosystem Go-to-Market Lead bei Locana. "Durch die Integration von Lemur in den SAP Service und Asset Manager können Unternehmen jetzt echte Standortintelligenz erreichen. Sie können ihre Investitionen in SAP und Esri GIS nutzen, aufeinander abstimmen und integrieren, um die Arbeit vor Ort sicherer, genauer und effizienter zu machen."

Lemur bietet eine mobile Unternehmenssoftware an, die mobilen Mitarbeitern mit geringem Schulungsaufwand Zugang zu den vorhandenen geografischen Informationen eines Unternehmens bietet. Dies ist von entscheidender Bedeutung in einer Welt, in der COOs herausgefordert sind, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu rekrutieren und zu halten, von denen viele eine einfach zu nutzende, intuitive Software in ihrem Arbeitsumfeld erwarten. Außerdem ist Lemur speziell für den Offline-Betrieb erbaut, so dass Außendienstmitarbeiter unabhängig von der Netzabdeckung weiterarbeiten können. Durch die Bereitstellung eines robusten Geoinformations-Toolsets reduziert Lemur die Zeit, die für die Suche nach Informationen verschwendet wird, und trägt dazu bei, die Sicherheit und Effizienz im Außendienst zu erhöhen.

"Die Branchen Energie, natürliche Ressourcen und der öffentliche Sektor verfügen über breit gefächerte Anforderungen in Bezug auf Service und Asset Management. Unternehmen benötigen einen integrierten Zugang zu einer robusten mobilen GIS-App, um komplexe Arbeitsprozesse vor Ort zu unterstützen, einschließlich As-Builting, Bewuchsmanagement, Leckageuntersuchungen und Neuplanung", sagt Patrick Crampton-Thomas, Global Head of Digital Products and Asset Management bei SAP. "Wir freuen uns, Lemur als neueste Ergänzung unseres SAP Endorsed Apps Portfolios bekannt geben zu können. Lemur stellt das moderne mobile Mapping bereit, das Unternehmen heute brauchen. Es erleichtert den sofortigen Zugang zu Karten und zugehörigen Informationen, bietet Georeferenzen für Unternehmensinformationen und ermöglicht es Unternehmen, räumlich aktiv zu werden."

Lemur und SAP Service and Asset Manager integrieren sich auf dem Gerät, ohne dass eine Verbindung zum Netzwerk erforderlich ist. Lemur stellt außerdem eine native Anpassung an die neuesten Softwareversionen und Implementierungsmuster von Esri bereit. Aufbauend auf der ArcGIS Runtime API von Esri unterstützt Lemur die benannte Benutzerlizenzierung von Esri mit dynamischer Aktivierung über die ArcGIS-Anmeldedaten der mobilen Benutzer.

Damit Unternehmen zu intelligenten Unternehmen werden können, erweitert SAP seine vertikalen Lösungen mit einem Ökosystem von Industrie-Cloud-Lösungen. Die Lösungen nutzen die SAP Business Technology Platform (SAP BTP) mit fortschrittlichen Technologien und sind mit der intelligenten Suite von SAP interoperabel. Locana arbeitet mit SAP zusammen, um Angebote zu entwickeln, die den spezifischen Anforderungen der Energie- und Rohstoffbranche sowie des öffentlichen Sektors entsprechen, um den Kunden Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, die ihnen helfen, positive Geschäftsergebnisse zu erzielen. Erfahren Sie mehr im SAP Store.

Im August 2022 lieferte Locana das zweite große Release von Lemur, das leistungsstarke neue Funktionen zur Automatisierung räumlicher Arbeitsabläufe, eine erweiterte Unterstützung für hochpräzise GPS-Geräte bei der Datenerfassung und eine weitere Optimierung der Erfahrung für mobile Benutzer bietet. Die Kunden profitieren außerdem von Verbesserungen, die die Implementierung von Lemur vereinfachen und die laufende Überwachung und Wartung erleichtern.

Über Critigen LLC DBA Locana

Critigen LLC DBA Locana, ein Unternehmen für Lokalisierungs- und Kartierungstechnologien, stellt Softwareprodukte und Dienstleistungen bereit, die die dringendsten Herausforderungen der Welt in den Bereichen Wirtschaft, Klima und Gesellschaft lösen. Mit jahrzehntelanger Erfahrung ist Locana ein weltweit führendes Unternehmen für Geodatenlösungen für Unternehmen und innovative Anwendungen, die proprietäre und offene Kartierungstechnologien nutzen. Locana entwickelt, implementiert und verbindet Lösungen für öffentliche und private Kunden in einer Vielzahl von Bereichen, darunter Versorgungsunternehmen, Land- und Gebäudemanagement, kritische Infrastrukturen, Verteidigung, Naturschutz, internationale Entwicklung und Technologie, um nur einige zu nennen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Greenwood Village, Colorado und verfügt außerdem über wichtige Niederlassungen in Seattle und London. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.locana.co oder https://www.linkedin.com/company/locana-co/.

SAP und andere hier erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Weitere Informationen und Hinweise zu Marken finden Sie unter https://www.sap.com/copyright. Alle anderen erwähnten Produkt- und Dienstleistungsnamen sind die Marken der jeweiligen Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230207005050/de/

Contacts:

Jennifer Dulles, APR

DStreet für Locana

Telefon: 303-956-0001

E-Mail: jdulles@dstreetpr.com