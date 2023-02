DJ Qiagen übertrifft Prognosen bei Umsatz und Gewinn

VENLO (Dow Jones)--Qiagen hat im vierten Quartal bei Umsatz und Ergebnis die Prognosen übertroffen, zugleich aber schlechter abgeschnitten als im Vorjahresquartal. Wie das Unternehmen am späten Dienstag mitteilte, erwartet es für das Gesamtjahr 2023 einen Umsatz von mindestens 2,05 Milliarden US-Dollar (bei konstanten Wechselkursen, CER) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von mindestens 2,10 Dollar (CER). Die Prognose beruhe auf der Erwartung eines anhaltenden zweistelligen CER-Wachstums in den Nicht-COVID-Produktgruppen, aber auch eines Umsatzrückgangs mit COVID-19-Produkten.

Der Konzernumsatz sank im vierten Quartal 2022 um 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 498 Millionen Dollar. Analysten hatten im Konsens hier mit 487 Millionen Dollar gerechnet. Der Umsatz bei konstanten Wechselkursen (CER) ging um 9 Prozent auf 531 Millionen Dollar zurück und lag damit über der Prognose von mindestens 520 Millionen (CER). Diese Ergebnisse waren in erster Linie auf den Umsatzanstieg von 15 Prozent (CER) auf 432 Millionen Euro beim Nicht-COVID-Produktportfolio zurückzuführen.

Der Umsatz mit COVID-Produkten ging aufgrund einer deutlich geringeren Nachfrage um 61 Prozent (CER) auf 66 Millionen Dollar zurück. Der bereinigte Konzerngewinn sank auf 122 Millionen Dollar nach einem Vorjahreswert von 171 Millionen Dollar. Erwartet hatten Analysten im Konsens 107 Millionen Dollar. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie betrug 0,53 (0,55 CER) Dollar und lag damit oberhalb der Prognose von mindestens 0,50 (CER) Dollar.

"Wir haben das vierte Quartal 2022 mit soliden Ergebnissen und damit ein weiteres Jahr mit starker Performance abgeschlossen. Treiber waren das anhaltende zweistellige Umsatzwachstum (CER) bei Nicht-COVID-Produktgruppen sowie Optimierungen in unserem 'Sample to Insight'-Portfolio", so Thierry Bernard, Chief Executive Officer von Qiagen.

