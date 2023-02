Freiburg (ots) -



Es gibt wenige Zahlen, die das Ausmaß der Krise so deutlich machen wie die 4,1 Prozent Reallohnverlust 2022. (...) Und so weh es tun mag, dass die Beschäftigten mit ihrem Gehalt weniger erwerben können: Volkswirtschaftlich betrachtet hat der Rückgang eine positive Seite. Von der befürchteten Lohn-Preis-Spirale kann derzeit keine Rede sein. Nehmen Löhne gleich wie oder stärker als die Geldentwertung zu, kann sich die hohe Inflation verfestigen. (...) Bleibt die Preissteigerung dauerhaft hoch, leidet die Gesellschaft. Ersparnisse verlieren an Wert. Menschen können nur schwer entscheiden, weil sie nicht wissen, wie teuer die Güter und Dienstleistungen werden. Für eine solche Entwicklung gibt es aber hierzulande dank bislang maßvoller Tarifabschlüsse noch keine Anzeichen. https://www.mehr.bz/khs39m



