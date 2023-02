Deutsche Telekom: Pullback Setup für Long Trade!

Gute Zahlen der US-Tochter T-Mobile US und der Verkauf der Funkturmsparte haben für Rückenwind bei der Deutschen Telekom gesorgt. Börsentäglich neue Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: DTE ISIN: DE0005557508

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie der Deutschen Telekom verzeichnet ein Halbjahresplus von circa 5.5 Prozent und setzt den Schlusskurs der letzten Tageskerze knapp unter den 20er-EMA. Sofern sich hier ein neues Pivot-Tief bildet, wäre ein neuer Aufwärtstrend komplett. Auf der Unterseite finden wir eine einmal gekreuzte Unterstützungslinie.

Chart vom 07.02.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 20.04 EUR





Meine Expertenmeinung zu DTE

Meinung: Nach einem Gewinnrückgang in 2021 kündigt sich bei der Deutschen Telekom für 2022 ein Gewinnwachstum von rund 80 Prozent an. Auch die Dividende dürfte noch etwas steigen. Gute Zahlen der US-Tochter T-Mobile US und der Verkauf der Funkturmsparte haben für Rückenwind gesorgt. Die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022 ist für den 23. Februar vorgesehen. Ein Swingtrade mit Schließen des Trades spätestens am Vortag ist somit möglich.

Setup

Mögliches Setup: Den Trigger setzen wir über die letzte Tageskerze, für den Stopp Loss orientieren wir uns an der oben genannten Unterstützung. Als Kursziel peilen wir das Pivot-Hoch vom 16. Januar an, auch wenn der Analyst Akhil Dattani des US-Bankhauses JP Morgan gerade noch bullischer war und die Marke von 29 EUR ins Spiel gebracht hat. Seine Bewertung bleibt bei "Overweight". Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt Positionen in DTE.

Veröffentlichungsdatum: 07.02.2023

