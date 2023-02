NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach der Veröffentlichung von Eckdaten für 2022 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Der Energiekonzern habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wetter habe sich positiv ausgewirkt, wenngleich es sich dabei um einen Einmaleffekt handele./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2023 / 19:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2023 / 19:24 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ENAG999

