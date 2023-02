Einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) zufolge planen Unternehmen in der Eurozone die Preise im Jahr 2023 weniger stark anzuheben, wie dies in 2022 geschehen ist. Trotz steigender Lohnkosten und der Unsicherheit bei der mittelfristigen Entwicklung der Energiepreise, erwarten die meisten befragen Unternehmen einen geringeren Preisanstieg in diesem Jahr 2023. Sie rechnen aber mit einem Zuwachs der Löhne von ca. 5 %, nachdem diese in 2022 um nur 3,5 % angestiegen sind. Auch wenn diese Steigerungsrate ...

